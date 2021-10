Diadema adia para 15 de outubro vencimento da taxa do lixo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



30/09/2021 | 20:58



O governo do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), adiou para o dia 15 de outubro o vencimento dos boletos da taxa de lixo da cidade. O petista argumentou que, por falhas do Bradesco (banco que emitiu os papéis) e dos Correios, munícipes receberam nesta quinta-feira (30) os carnês, com data de vencimento no mesmo dia. “É preciso corrigir essa injustiça.”

Neste ano, a Prefeitura de Diadema decidiu modificar a fórmula de cobrança do tributo – que era vinculada na conta de água. Segundo o petista, foram identificados descompassos entre os números de contribuintes da taxa e o volume de moradores presentes nos cadastros da administração municipal. Em março, houve suspensão da cobrança na taxa do lixo para que levantamento fosse realizado sobre o caso.

Na semana passada, a Câmara de Diadema aprovou pacote tributário do governo Filippi, envolvendo alteração na taxa do lixo. Além da apresentação de carnê separado do tributo para este exercício (posteriormente junto com o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano), houve remodelação na fórmula – em vez do valor fixo de R$ 242,19, a cobrança será escalonada por faixa de metro quadrado de construção.

“O valor vai variar de R$ 169 a R$ 314. Serão sete faixas, com início de até 50 metros quadrados e término de acima 300 metros quadrados para os imóveis construídos. Ou seja, quem morar em imóveis menores vai pagar menos, e quem morar em imóveis maiores vai pagar um pouquinho mais”, disse o governo, por nota.

Na live quinzenal, Filippi pediu desculpas aos moradores que receberam o carnê com vencimento para o mesmo dia. “Não teve tempo suficiente. A nossa ideia era dar um mês de prazo para a quitação, até porque instituímos os 10% de desconto a quem pagar à vista”, comentou o petista. O tributo pode ser fatiado em seis vezes.