Volpi dispara contra oposição em início de obra do Poupatempo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



30/09/2021 | 20:36



Durante ato de assinatura da ordem de serviço para início das obras do Poupatempo de Ribeirão Pires, o prefeito Clóvis Volpi (PL) disparou contra a oposição. O discurso duro teve como destinatários o ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB) e o deputado federal Alex Manente (Cidadania).

Volpi disse que “sempre aparece um engraçadinho metido em política que quer se aproveitar” da entrega de obras de vulto. O recado foi claro para Kiko, que sustenta que os principais projetos anunciados por Volpi – como recursos para concluir o Hospital de Santa Luzia e o próprio Poupatempo – tiveram início em seu governo (de 2017 a 2020). “Pedir é simples. Você faz um requerimento para alguma autoridade. Mas o papel se perde, é vazio. Quero ver é correr atrás”, afirmou o liberal. “Essa é uma obra que sei que muitos padrinhos aparecerão. Mas quero dizer que não houve padrinho nenhum. E, sim, um trabalho iniciado sério no começo de janeiro.”

O chefe do Executivo aproveitou a presença do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), que tem domicílio eleitoral em São Caetano, mas é aliado de Volpi, para alfinetar Alex Manente, de quem é adversário. “Esse Poupatempo foi uma sequência de trabalho que começou com o nosso vice-prefeito, o Amigão (D''Orto, PSB) e teve prosseguimento com o nosso deputado Thiago. A gente apoia deputado que tem chance de vencer. Depois, deputado que trabalha. É o caso do Thiago. A gente tem de escolher um deputado que não mente. Porque sempre tem deputados que mentem.”

O Poupatempo de Ribeirão será instalado na antiga estrutura do Ciretran, na Rua Primeiro de Maio. Serão empregados R$ 308 mil para reestruturação do espaço, em contrato com a empresa Boncor Construções Ltda, que venceu a licitação para a obra. A previsão de inauguração do Poupatempo é o primeiro trimestre de 2022. Entre os serviços a serem ofertados no espaço estão: emissão de documentos, renovação de CNH e seguro desemprego.