Linhas 9-Esmeralda e 10-Turquesa terão alterações na operação neste domingo para obras

30/09/2021 | 20:18



No próximo domingo (03), a CPTM terá duas importantes alterações nas Linhas 10-Turquesa e 9-Esmeralda para a realização de obras. Os trens que circulam pela Linha 10-Turquesa em direção a Rio Grande da Serra não irão parar na Estação Utinga entre 8h e 18h do próximo domingo por conta de obras de substituição e fixação de novos trilhos no trecho.

Desta forma, será necessário que o passageiro realize a chamada "viagem negativa": quem embarca em Utinga no sentido Rio Grande as Serra deve primeiro embarcar na direção oposta (sentido Jundiaí, do Serviço 710), desembarcar em São Caetano e prosseguir com destino a Rio Grande da Serra. Os passageiros que viajam sentido Rio Grande da Serra e querem desembarcar em Utinga deverão desembarcar em Prefeito Saladino e retornar.

Já na Linha 9-Esmerada, também no domingo, os trens não circulam entre as estações Presidente Altino e Osasco, entre 4h e 6h, para revisão geral da rede aérea e poda de árvores. A CPTM recomenda que os passageiros utilizem a Linha 8-Diamante, que também atende as duas estações, como alternativa.

A companhia lembra ainda que aos domingos e feriados todas as linhas da CPTM operam com intervalos médios de até 35 minutos entre os trens para realização de obras de manutenção e modernização.