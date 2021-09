Associação filantrópica de Mauá debate saúde mental e suicídio com beneficiários

Heitor Agricio

Especial para o Diário



30/09/2021 | 17:35



Durante o mês de setembro a Associação Casa do Senhor, localizada no Jardim Zaira 5, em Mauá, realizou diversos eventos para seus beneficiários buscando educar e trazer suavidade ao falar de temas que muitas vezes são considerados tabu, como o suicídio. Os eventos contaram com lives em redes sociais e palestras presenciais com a participação de profissionais voluntários de diversas áreas da saúde como psicólogos, psicanalistas, nutricionistas e pedagogos.

O foco das ações realizadas nesse ano era acolher pessoas de todas as idades e buscar entender e ajudar desde crianças e adolescentes até adultos e idosos. As crianças receberam aulas de educação emocional buscando ajudar a lidar com sentimentos como raiva e tristeza, já os adolescentes trataram principalmente da pauta de depressão e ansiedade.

De acordo com Vanessa Leite, presidente da associação, a recepção da campanha foi extremamente positiva, o público se interessou pelo assunto e acabou superando as expectativas dos organizadores. Ela ainda diz que “o evento foi muito importante e que diversos depoimentos e relatos tornaram ainda mais claro a importância do assunto para aqueles que têm uma maior vulnerabilidade social”.

Esse é o segundo ano que a Associação realiza evento como esse. No ano passado o foco foi em disponibilizar auxilio aos profissionais da área da saúde e como lidar com as questões de saúde mental no ápice da pandemia. Ainda foi confirmado pela presidente da Casa do Senhor que eles pretendem voltar com a ação ano que vem e expandir o leque.