Raissa Barbosa é pedida em casamento por ator pornô

30/09/2021 | 16:10



Raissa Barbosa surpreendeu a todos ao divulgar nas redes sociais que ficou noiva! A influenciadora ainda não havia nem revelado que estava em um relacionamento sério, mas, segundo a colunista Fábia Oliveira, este romance já é caso antigo. Os dois namoraram por um tempo antes dela ser confinada em A Fazenda 12.

As informações são de que o rapaz trabalhe como ator pornô, especificamente em vídeos de sexo com outros homens. Durante o início da quarentena, ele adotou o apelido de Victor Ferraz e gravou lives eróticas no Instagram.

O pedido foi feito em um almoço, durante uma viagem do casal à Dubai. Nas imagens gravadas por Raissa, é possível ver o momento em que a ex-A Fazenda encontra o anel de diamantes em uma das sobremesas.