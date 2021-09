Leo Stronda recebe alta hospitalar após acidente com botijão de gás: Está melhorando

30/09/2021 | 16:10



Leo Stronda sofreu um acidente com um botijão de gás e teve cerca de trinta por cento do corpo queimado. Depois de uma temporada no hospital, o ex-A Fazenda usou as redes sociais para dizer que já estava liberado para seguir com o tratamento em casa.

Nos Stories, Leo mostrou como está o ferimento no braço.

- Mais um dia de curativos em casa. Graças a Deus está progredindo bastante o machucado, a queimadura. Está bem vermelho ainda o braço, mas está melhorando.

E continua:

- Eu tô tendo que fazer os curativos em casa, mesmo de alta. Eu preciso de alguns curativos mais básicos, não preciso de enfermeira e nem nada.

Em outro momento, segundo o jornal Extra, ele chegou a dizer que estaria vivendo a fase mais difícil de sua vida.

- Tive algumas queimaduras graves, na parte dos braços e das costas, foi um dia bem ruim na minha vida. Então eu fiquei essas duas semanas totalmente off de internet, de celular. Não peguei no celular para mexer em nada, justamente por conta disso, por estar me recuperando e focado totalmente nisso. Fui de duas a três vezes por semana no centro cirúrgico para fazer cirurgias plásticas para poder ajudar na recuperação.

Que ele se recupere logo, né?