PSDB de Ribeirão Pires libera filiados nas prévias nacionais

30/09/2021 | 15:42



O diretório do PSDB de Ribeirão Pires optou por liberar o filiado nas prévias nacionais do partido, que definirá o presidenciável da sigla na eleição do ano que vem. Havia expectativa que a legenda na cidade fechasse adesão à candidatura do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), mas não houve consenso nesse sentido e a cúpula deliberou pela neutralidade na concorrência interna.

A esperança de apoio definido para Doria era comentada nos bastidores diante da proximidade do ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB) com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que tem sido um dos coordenadores do projeto de Doria – Kiko é secretário de Administração de São Bernardo, inclusive. Porém, parte da executiva tucana de Ribeirão quer caminhar com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

“Decidimos que todos terão liberdade para as prévias nacionais”, disse Flávia Dotto, presidente do PSDB municipal e mulher de Kiko. “Embora tanto eu como o Kiko já tenhamos decidido pelo apoio ao vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) e pelo governador João Doria”, emendou Flávia, em referência ao fato de Rodrigo ser pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes no ano que vem.

Questionada se haverá retaliação aos filiados que não caminharem com Doria nas prévias nacionais, Flávia descartou por completo. “Não acredito que haverá isso, porque ficou pactuado que todos apoiarão quem vencer as prévias. Defenderemos juntos o que o partido escolher, apesar de ressaltar que Kiko e eu estaremos com o governador João Doria. Foi uma reunião muito tranquila e franca.”

Vice-presidente do PSDB ribeirão-pirense, Cézar de Carvalho também declarou não crer que haverá represálias – o tucano disse simpatizar com a postura de Eduardo Leite. “Prévia é para fomentar o debate. Estamos conversando sobre quem é o melhor companheiro de partido a nos representar. Não é defesa de nome de outro partido. Debatemos e entendemos que liberar o voto é a melhor alternativa”, comentou Carvalho. “Os diretórios estaduais não deveriam se posicionar. Deveriam abrir debates. Acho que a postura do diretório nacional, de ficar neutro, é a correta. Não acho correto o que estão fazendo alguns diretórios estaduais”, adicionou – em São Paulo, a executiva paulista fechou apoio a Doria.

NOVA ELEIÇÃO

Outra deliberação na reunião do diretório do PSDB foi com relação à eventual nova eleição em Ribeirão Pires – o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) acolheu pedido de Kiko e do PT da cidade para cassar o diploma expedido ao prefeito Clóvis Volpi (PL), alegando que o liberal teve contas rejeitadas de 2012. Como Volpi tem direito a recursos no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ele recorre na cadeira.