'Faustão na Band' será exibido de segunda a sexta e terá a volta das bailarinas

30/09/2021 | 15:35



As bailarinas do Faustão abriram o evento da Band desta quinta-feira, 30, que anunciou as novidades da grade da emissora para 2022. Foi confirmado que as dançarinas estarão de volta no programa de segunda a sexta, em horário nobre, provavelmente na faixa das 20h30 às 22h45.

A atração vai se chamar Faustão na Band e ocupará o horário que há 12 anos é do pastor R.R. Soares. Por questões contratuais, Fausto Silva não estava presente no evento.

O diretor do novo programa, Cris Gomes (também ex-Globo), disse que mais de 300 profissionais de diversas áreas já estão desenvolvendo a atração. "É um dos maiores projetos das nossas carreiras", afirmou.

Não foram divulgados quais serão os quadros e as novidades do Faustão na Band, apenas que as atrações do programa vão rodar o Brasil.

Luciana Cardoso, diretora de criação e esposa do apresentador, se pronunciou por vídeo durante o evento, assim como Beto Silva, que dirigiu o quadro Dança dos Famosos, e José Armando Vanucci, responsável pelo texto final do Domingão na Globo. Leonor Corrêa, irmã de Faustão, deixou o SBT para voltar a trabalhar com ele, na direção dos quadros do programa.

Desde o início de 2021, já havia sido revelado que Fausto Silva encerraria o contrato com a Globo, após mais de 30 anos, e que assumiria um programa na Band, em 2022. O apresentador deveria ficar até o fim do ano na emissora, mas sua saída foi repentinamente antecipada.

No início de setembro, Marcos Mion estreou no comando do Caldeirão, horário que se manteve sob a regência de Luciano Huck por mais de 20 anos. O apresentador passou para o domingo, no programa que passou a se chamar Domingão com Huck.