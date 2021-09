Disney lança primeiro trailer de animação ambientada na Colômbia: 'Encanto'

30/09/2021 | 15:30



A Disney divulgou o primeiro trailer da nova animação Encanto nesta quinta-feira, 29. O longa chega no cinema no dia 25 de novembro e estreia no Disney+ no dia 24 de dezembro.

Segundo a sinopse, o filme conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, um lugar conhecido como um Encanto. A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com poderes únicos, desde superforça até o dom de curar. Todos, exceto a protagonista Mirabel. Mas, quando ela descobre que a magia está em perigo, a única personagem que não tem poderes mágicos pode ser a última esperança dessa família excepcional.

Com direção de Byron Howard e Jared Bush, os responsáveis por Zootopia, a animação também tem como grande atrativo o fato de que todas as músicas serão assinadas por Lin-Manuel Miranda, autor premiado das canções de Moana e Hamilton.