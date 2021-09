Ipea eleva previsão para IPCA de 2021 de 5,9% para 8,3%

30/09/2021 | 15:03



O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) elevou a expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2021, que passou de 5,9% para 8,3%. O instituto informou que a inflação segue pressionada pela desvalorização cambial, alta dos preços internacionais das commodities e pela crise hídrica.

"Em que pese essa piora no comportamento dos preços administrados e dos alimentos esperada para o ano, a expectativa de um desempenho mais desfavorável dos bens industriais e dos serviços livres também vem contribuindo para a elevação das previsões de inflação para 2021", avaliam os técnicos do Ipea no documento Visão Geral da Conjuntura.

O instituto lembrou que o IPCA atingiu 9,68% nos últimos 12 meses até agosto, ultrapassando o limite da banda inflacionária estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para 2021 (5,25%). Para 2022, a expectativa é de desaceleração do índice para 4,1%.