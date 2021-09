Shakira é roubada por javalis na Espanha

30/09/2021 | 14:10



Shakira vivenciou uma situação inusitada enquanto relaxava em um parque na cidade de Barcelona, na Espanha. Por meio de suas redes sociais, a cantora revelou que quase teve a bolsa roubada por dois javalis. Dá pra acreditar?

Nas imagens, ela mostra o estrago que os animais fizeram e explica:

- Olha só como deixaram minha bolsa, os dois javalis que me atacaram no parque. Eles estavam levando minha bolsa para a floresta com meu telefone dentro. Eles destruíram tudo.

Segundo o jornal The Guardian, esse tipo de ataque está cada vez mais comum na Europa. À medida que as cidades estão crescendo, os animais têm ficado cada vez mais próximos da urbanização. E ao analisar o roubo da bolsa, parece que até aprenderam alguns maus hábitos dos seres humanos, né?