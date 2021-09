30 quilos mais magra, Rebel Wilson marca presença em evento

30/09/2021 | 14:10



A atriz Rebel Wilson causou espanto pela mudança corporal nesta semana! Num vestido preto brilhante e decotado, a atriz esteve presente na inauguração do Academy Museum of Motion Pictures (Museu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas) de Hollywood, Los Angeles, Estados Unidos. Além do look escolhido ter chamado atenção, a silhueta de Wilson, depois de ter perdido 30 quilos, surpreendeu o público.

A australiana é bem aberta quanto a sua perda de peso. Como já foi mencionado anteriormente, a protagonista de A Escolha Perfeita havia revelado em 2020 que decidiu mudar os hábitos e atualmente, se sente muito mais saudável.

Pelo Instagram, ela também passa mensagens positivas, incentivando o amor próprio e autoconfiança e encorajando os seus seguidores

Nunca é tarde demais para melhorar a si mesmo, para melhorar sua saúde, seu coração, sua felicidade, sua harmonia. Todo esforço vale a pena. Você vale a pena, escreveu em um post recente.