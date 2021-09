ANS confirma reunião com dirigentes da Prevent para 'obter mais esclarecimentos'

30/09/2021 | 13:54



A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vai receber, no fim da tarde desta quinta-feira, 30, os dirigente da Prevent Senior para tratar das denúncias contra a atuação da operadora durante a pandemia, como a de realizar tratamentos com remédios do chamado "kit covid" sem informar aos pacientes e familiares.

A agência confirmou nesta quinta a realização da reunião, que será à portas fechadas, mas não listou os participantes. A expectativa é que o encontro tenha a presença do presidente da ANS, Paulo Vanderlei Rebello Filho, e do presidente executivo da Prevent Senior, Fernando Parrilo, além de outros participantes de ambos os lados.

"O objetivo é obter mais esclarecimentos sobre a conduta da operadora para instrução dos processos que estão em andamento", informou a agência, em breve nota. A ANS não confirmou, porém, se pretende realizar novas vistorias em unidades de atendimento e de administração da operadora.

Na terça-feira, 28, a ANS divulgou ter autuado a operadora de planos de saúde após constatar "indícios de infração" por "deixar de comunicar aos beneficiários as informações estabelecidas em lei ou pela ANS". A agência informou ainda que a empresa está sob investigação por "denúncias sobre cerceamento ao exercício da atividade médica".

A Prevent Senior é acusada de ter obrigado médicos a usar o chamado "kit Covid". Também é acusada, por médicos, de colocar pacientes com mais de 15 dias de UTI em "cuidados paliativos", mesmo que não houvesse certeza de não recuperação. A Prevent também teria alterado atestados de óbito para esconder mortes por covid-19.