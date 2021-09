Mulher é presa novamente por tráfico de entorpecentes em Santo André

Heitor Agricio

Especial para o Diário



30/09/2021 | 13:32



Nessa quinta-feira(30), uma mulher foi presa pela equipe de RPM (Rádio Patrulhamento com Motocicleta), por tráfico de entorpecentes no bairro Jardim Utinga, em Santo André. A mulher que já havia sido detida anteriormente três vezes pela Policia Militar, foi abordada por comportamento suspeito durante o patrulhamento e foi detida com 68 porções de crack, 27 porções de maconha, 28 porções de lança perfume, além da quantia de R$ 117 em espécie. A ocorrência foi encaminhada ao 2º DP.