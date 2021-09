'A Fazenda': Britto Jr. fala sobre assédio e critica produtores

30/09/2021 | 13:13



Britto Jr. usou as redes sociais para criticar a produção de A Fazenda 13 nesta quinta-feira, 30. O ex-apresentador do reality se pronunciou sobre a Record não informar aos participantes o motivo da expulsão de Nego do Borel.

Após ver que Tati Quebra Barraco afirmou que não houve abuso dentro do confinamento, ele alegou que a funkeira estava desinformada por causa da própria equipe do programa. "Desinformada porque os participantes não foram informados do motivo da expulsão, pois os produtores irresponsáveis querem que aconteça mais vezes", disse o jornalista sobre o assédio.

O comunicador já havia criticado a forma como a Record conduziu o procedimento de expulsão de Nego do Borel no sábado, dia 25. Naquele dia, ele mandou um recado nas redes sociais para Adriane Galisteu, nova comandante da atração.

"Onde você foi amarrar o burro? Sei que o diretor nem ouviu sua opinião. Cuide que não te use como assessora 'chique' de imprensa dele, que não se compromete com nada. Isso também é abuso", opinou.

Durante o programa de sábado, quando foi anunciada a "retirada" de Nego do Borel, Adriane não explicou para os participantes o que aconteceu. Isso fez com que a maioria deles acusasse Dayane Mello, vítima do funkeiro, de tramar a expulsão dele.

Em nota, a emissora apenas comunicou: "diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Borel da competição. Todos os detalhes serão esclarecidos ao público no programa deste sábado".

Britto apresentou A Fazenda durante as sete primeiras temporadas, mas deixou a Record em 2016. Na época, a atração teve personagens marcantes, como Dado Dolabella e Theo Becker em A Fazenda 1, além de Gretchen, Viviane Araújo (campeã da edição) e Nicole Bahls, que participaram de A Fazenda 5.