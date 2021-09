Faustão fica de fora de anúncio da programação da Band e bailarinas ganham destaque: Questões contratuais

30/09/2021 | 13:11



Detalhes sobre o programa de Faustão na Band foram revelados nesta quinta-feira, dia 30 à imprensa.

Por questões contratuais, como explicou o diretor e marido de Luiza Possi, Cris Gomes, Faustão não pode estar presente no evento, no entanto, imagens do cenário do programa, além das tradicionais bailarinas que acompanham o apresentador foram revelados. O diretor ainda revelou que mais de 300 profissionais estão envolvidos no projeto, que promete surpresas ao público.

- Faustão não pode estar presente por questões contratuais, estou representando os profissionais da Band. Faustão na Band já é uma realidade para todos nós que estamos vivendo a construção de um dos maiores projetos de nossas carreiras, disse.

A data exata da estreia de Faustão na Band não foi divulgada, no entanto, a emissora adiantou que ele estará em horário nobre de segunda à sexta-feira na telinha.

Além da equipe que levou da Globo, Faustão ainda contará com a irmã, Leonor Corrêa, com quem não trabalhava havia 23 anos. Ela estará nos bastidores do projeto, que promete trazer até anônimos para o palco do novo programa, além de matérias externas e dinâmicas novas no palco.

- Emoção rima com Faustão. E isso vai ter na Band, declarou ela em vídeo gravado.