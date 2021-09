Éverton Ribeiro admite importância de poupar jogadores no Flamengo: 'É preciso'

30/09/2021 | 12:42



O Flamengo se classificou à final da Libertadores após vencer o Barcelona-EQU por 2 a 0, na quarta-feira, em Guayaquil, no Equador. Para esta partida, o clube rubro-negro teve o elenco inteiro à disposição, mas a situação foi diferente na última rodada do Campeonato Brasileiro. Para Éverton Ribeiro, a estratégia de "poupar" jogadores é importante.

Ao desembarcar no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, o meia foi questionado sobre o fato de alguns atletas não terem atuado contra o América-MG, no último domingo, em Belo Horizonte. Éverton Ribeiro foi um dos poupados pelo técnico Renato Gaúcho, além do goleiro Diego Alves e do centroavante Gabriel.

Segundo o meia, o elenco rubro-negro permite que seja feito o "rodízio" e reforçou a necessidade de ser poupado em alguns momentos. "Às vezes a gente precisa parar um pouco. Treinar e se preparar para estarmos na melhor forma. A gente tem uma equipe com grandes jogadores, que podem entrar para ajudar e dar conta do recado. O Renato tem feito isso muito bem", disse.

Classificado à final da Libertadores contra o Palmeiras - que será em 29 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai -, o Flamengo vira a chave e foca no Campeonato Brasileiro. A tendência é que Renato Gaúcho poupe alguns titulares novamente. O time encara o Athletico-PR, neste domingo), às 16 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 23.ª rodada.

Enquanto o Flamengo ocupa a quarta colocação na tabela de classificação, com 35 pontos - e três jogos a menos que a maioria dos rivais -, o Athletico-PR está em nono lugar, com 30. O líder é o Atlético-MG, com 46 pontos.