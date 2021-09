Para Yellen, é importante elevação do teto da dívida dos EUA em base bipartidária

30/09/2021 | 12:35



A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, alertou novamente nesta quinta-feira, 30, para a "catástrofe" que ocorreria caso o Congresso "fracassasse em elevar o teto da dívida". A declaração foi dada durante audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes.

Yellen ainda insistiu na necessidade de que isso seja feita em uma base bipartidária, não apenas com o voto dos democratas.

Em meio a resistências dos republicanos de apoiar a medida, Yellen lembrou que em ocasiões anteriores o assunto havia sido resolvido pelos dois partidos, inclusive em governos republicanos.

Ela recordou ainda que episódio anterior de risco de o teto da dívida ser estourado provocou piora no sentimento de empresas e famílias e nos mercados, bem como o rebaixamento do rating dos EUA.

No início do evento, ela leu novamente depoimento realizado na terça-feira em comitê do Senado.