Sony, Uber e outras: veja as marcas mais odiadas do mundo (de acordo com o Twitter)

30/09/2021 | 10:48



O site Rare Reviews divulgou uma pesquisa com algumas das marcas mais odiadas do mundo. A maior parte delas é de tecnologia – como Uber e Sony.

Para realizar o estudo, o site utilizou a ferramenta SentiStrength e monitorou milhares de reações do Twitter a respeito das empresas campeãs de buscas no Google (foi assim que eles concluíram quais são as maiores companhias do planeta).

A pesquisa tem dados curiosos, como o fato de a Sony ser a mais odiada de acordo com o número de países – em 10, incluindo Canadá, Argenmtina e Grécia. Já o Uber aparece no topo das reclamações no Twitter tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido (onde o Rare Reviews tem sede).

Em relação especificamente ao Brasil, a marca mais odiada é a Red Bull (mas a pesquisa pode ser influenciada por reações no Twitter ao time de futebol, que vem jogando muito bem e detonando os adversários). Por categorias, a Ubisoft aparece como destaque (negativo) em games. Wendys, em fast food. Em tecnologia, Microsoft.

Abaixo, confira alguns dos gráficos do estudo – que são cortesia da Rare Reviews. Para saber mais sobre as marcas odiadas por países, entre aqui.

