Luciana Gimenez leva porquinho para passear na coleira

30/09/2021 | 10:11



Cachorrinho, gatinho, hamster? Que nada... Luciana Gimenez tem um porquinho! Desde que ganhou o animal, a apresentadora, de 51 anos de idade, tem mostrado o dia a dia de Romeu nas redes sociais. Na última quarta-feira, dia 29, ela compartilhou com o internautas o primeiro passeio usando coleira.

- Primeiro dia do Romeu na rua. Estou com saquinho, com ração para ele vir, com tudo. Alguém tem porco e sabe o que fazer para acalmá-lo? Romeu, não pode virar seu prato de comida. Vai ficar de castigo, brincou nos Stories.

Fofos, né?! Você teria um?