Em Paris, Bruna Marquezine evita encontro com Neymar Jr. - que é visto próximo de Jade Picon

30/09/2021 | 10:11



A cidade de Paris, na França, tem sido alvo de atenção por parte dos fãs de Neymar Jr.. Isso porque a famosa Semana de Moda da capital francesa acabou atraindo a presença da ex do jogador, Bruna Marquezine, e de Jade Picon, apontada como affair do craque - que supostamente estaria envolvido em um relacionamento com Bruna Biancardi. A expectativa, é claro, é de um possível encontro entre todos esses personagens em algum dos desfiles do evento.

Mas, de acordo com o jornal Extra, a atriz estaria evitando marcar presença nos mesmos desfiles que o jogador. Prova disso é que, na noite da última quarta-feira, dia 29, Neymar e oito de seus parças compareceram ao maior desfile da noite, o da grife Balmain. Marquezine, por sua vez, decidiu conferir o lançamento de uma coleção de sapatos da designer Amina Muaddi - mesmo que sua melhor amiga, Sasha Meneghel, estivesse acompanhando o evento principal ao lado do marido João Figueiredo.

Mas, se Bruna não está a fim de se encontrar com o ex, Jade Picon não parece ter problemas em surgir nos mesmos eventos que o suposto affair. O veículo conta que a influenciadora estava sentada em um local próximo ao de Neymar e seu grupinho, embora não se saiba se a decisão foi proposital ou não passou de mera coincidência.

Outra detalhe que chamou a atenção foi a ausência de Biancardi. A suposta nova namorada de Neymar é designer de moda, mas não parece estar acompanhando o principal evento do segmento ao lado do craque. Eita!

Será que essa história ainda vai dar o que falar?

Bruna fashionista

Com Neymar ou sem Neymar, fato é que Bruna Marquezine decidiu expor seu lado mais fashion durante os desfiles da quarta-feira, e posou com um modelito para lá de moderno assinado por ninguém menos que a estilista sul-coreana Sohee Park, proprietária da marca de grife Miss Sohee. As peças da moça, inclusive, já conquistaram outras celebridades do mundo ocidental, como Miley Cyrus, Ariana Grande e Anitta.

O look, um cropped de mangas longas em conjunto com uma saia curta, trazia o melhor estilo holográfico em tons de amarelo, lilás e roxo, e foi complementado com um sapato de modelo scarpin transparente, que tinha como detalhe um broche em formato de borboleta. Além disso, a atriz mostrou em seu Stories que finalizava o visual com uma pequena bolsa branca, com alças decoradas com pedrinhas brilhantes. Uau!