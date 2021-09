PIB do Reino Unido (final) sobe 5,5% no 2º trimestre ante trimestre anterior

30/09/2021 | 07:21



O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido no segundo trimestre deste ano subiu 5,5% em relação ao trimestre imediatamente anterior, segundo a leitura definitiva do indicador divulgada nesta quinta-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O dado preliminar havia apontado para crescimento menos robusto, de 4,8%.

Em relação ao segundo trimestre do ano passado, a alta foi de 23,6%, também acima da divulgada na leitura preliminar (+22,2%). Com o resultado, a atividade econômica britânica ficou 3,3% abaixo da registrada no quarto trimestre de 2019, período anterior à pandemia da covid-19.

O ONS afirma que entre o dado preliminar e o final, houve revisões para cima nos componentes de despesas e de renda. Houve uma "notável revisão" nas despesas corporativas, segundo o órgão, o que puxou para cima a formação bruta de capital fixo, um indicador dos investimentos na economia. Com informações da Dow Jones Newswires.