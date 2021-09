Gui Araújo se torna Fazendeiro em A Fazenda 13; saiba tudo o que rolou no reality

30/09/2021 | 01:10



E A Fazenda 13 pegou fogo! Após a formação da Roça na última terça-feira, dia 28, que ficou entre Dayane Mello, Gui Araújo, Mussunzinho e Bil Araújo, rolou um estresse na casa - tudo começou porque Rico Melquiades não se conformou com a escolha de Marina Ferrari em vetar Mussunzinho da Prova do Fazendeiro, e o influenciador digital acabou provocando, propositalmente, uma punição e deixou os peões com os ânimos à flor da pele.

A Prova do Fazendeiro aconteceu nesta quarta-feira, dia 29, e consistia em cada peão derrubando patinhos, com a ajuda de uma bola - o concorrente que conseguisse manter mais objetos em pé se tornava o novo Fazendeiro do reality.

O ex-namorado de Anitta levou a melhor na competição e se tornou Fazendeiro.