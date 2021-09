Grande ABC tem dia útil menos letal desde o começo da pandemia

Anderson Fattori



30/09/2021 | 05:04



O Grande ABC segue acumulando marcas positivas com o enfraquecimento da pandemia. Ontem, de acordo com os boletins epidemiológicos emitidos pelas prefeituras, foram mais três óbitos registrados, a menor marca para um dia útil desde 12 de abril de 2020, no início da crise sanitária, quando foi registrado apenas um óbito.

As mortes de ontem foram reportadas por São Bernardo (duas) e Diadema (uma). Com isso, o total de moradores da região que não resistiram à Covid chegou a 10.216.

Em relação aos diagnósticos positivos, foram mais 196 pessoas confirmadas com o coronavírus, sendo 137 em Santo André, 22 em Mauá, 16 em Diadema, dez em São Bernardo e três em São Caetano. O total chegou a 258.409, sendo que, destes, 241.935 estão recuperados.

Ontem, os sete municípios da região aplicaram 26.752 doses da vacina contra a Covid, sendo que 1.672 foram referentes ao início do esquema vacinal, 21.341 complementos e 3.739 doses suplementares. Com isso, 76% dos moradores do Grande ABC já receberam pelo menos uma dose dos imunizantes contra a Covid e 52,7% estão com o esquema vacinal completo.

Balanço divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado mostra que de terça-feira até ontem foram mais 1.460 casos e 241 mortes por Covid. Com isso, desde o início da pandemia são 4.364.582 paulistas infectados e 149.621 óbitos. O número de pacientes recuperados da enfermidade chegou a 4.150.008.

Ontem 4.803 pessoas estavam internadas em todo o território do Estado, sendo 2.364 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 2.439 em vagas de enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de emergência no Estado é de 31,6% e na Grande São Paulo é de 39,5%.



BRASIL

O Ministério da Saúde 17.756 casos de Covid e 676 mortes causadas pela Covid em 24 horas, segundo o boletim da situação epidemiológica divulgado ontem. Com os novos diagnósticos, o total de pessoas contaminadas desde o início da pandemia chegou a 21.399.546 e o de mortes foi a 596.122.

Ainda há 398.723 casos em acompanhamento pelas equipes de saúde. O nome é dado a registros ativos de pessoas que tiveram o diagnóstico confirmado e estão sendo atendidas ou se recuperando em casa. Também existem 3.187 mortes por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave em investigação. Isso porque em muitos casos a análise sobre a causa continua mesmo após o óbito. (com ABr)