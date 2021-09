Rodrigo Garcia manda seus recados

Raphael Rocha



30/09/2021 | 00:45



Em evento no Palácio dos Bandeirantes, para anunciar investimento de R$ 1,1 bilhão para construir 10,5 mil unidades habitacionais no Estado, o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) fez discurso com recados – explícitos e implícitos. Os explícitos envolvem o líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) e pré-candidato ao governo paulista, Guilherme Boulos (Psol). Rodrigo, que também busca ser candidato ao Bandeirantes, disse que a gestão estadual, capitaneada por João Doria (PSDB), reformula os núcleos habitacionais e que Boulos – sem citar o nome dele – é conhecido “invasor de terras e de moradias”. Também na fala oficial, fez questão de citar o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e a deputada estadual Carla Morando (PSDB), ao apresentar casas da comunidade do DER, no município do Grande ABC, que foram reformadas no projeto estadual.

BASTIDORES

Solenidade

Por falar no prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), ele promoverá hoje, a partir das 15h30, solenidade de um ano de funcionamento da Fábrica de Cultura da cidade, localizada na região central. A atividade receberá as presenças do prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), do secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado, Sérgio Sá Leitão, e de Tomás Covas, filho do prefeito Bruno Covas (PSDB), morto em maio, vítima de câncer. Bruno Covas dá o nome ao equipamento são-bernardense.

Presenças

Entre as figuras do Grande ABC, além do prefeito Orlando Morando (PSDB), da deputada estadual Carla Morando (PSDB) e do vice-prefeito são-bernardense Marcelo Lima (PSD), participou o secretário executivo de Habitação do Estado, Fernando Marangoni (DEM). A pasta de Habitação, chefiada por Flavio Amary, coordena o projeto habitacional.

Aprovação

A Câmara de São Caetano aprovou, em duas sessões (uma delas extraordinária), o projeto de lei de autoria do prefeito interino da cidade, Tite Campanella (Cidadania), que busca impedir que municípios mantenedores inadimplentes indiquem presidente da FUABC (Fundação do ABC). Como mostrou este Diário, a proposta é igual, inclusive com os mesmos termos, à apresentada pelo governo de Orlando Morando (PSDB) em São Bernardo.

Requerimento

O Legislativo de São Bernardo aprovou moção de repúdio à empresa BR7, concessionária do transporte coletivo do município, pelo fim do serviço de traslado de munícipes para cerimônias fúnebres em cemitérios públicos da cidade. O vereador Eliezer Mendes (Podemos) utilizou a tribuna para criticar a firma pela suspensão do programa social.

Retorno

Depois de um tempo longe de atividades políticas e eleitorais, o ex-presidente da Câmara de Diadema Marcos Michels (PSB) foi para Cajamar, no Interior, participar do ato dos ex-governadores Geraldo Alckmin (PSDB) e Márcio França (PSB), do ex-prefeito paulistano Gilberto Kassab (PSD) e do presidente da Fiesp, Paulo Skaf (MDB). Marcos concorreu à Prefeitura de Diadema no ano passado, com desempenho aquém do esperado.

Agenda

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), e o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos) cumpriram agendas juntos ontem. Foram vistoriar as obras de instalação da Rede Lucy Montoro no Quarteirão da Saúde. O encontro chamou atenção pelo fato de ambos caminharem em raias opostas na política da cidade.