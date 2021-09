Bancada de oposição a Filippi cresce na Câmara

Raphael Rocha

30/09/2021



30/09/2021 | 00:01



A bancada de oposição ao prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), ganhou a participação de mais três vereadores. O agora denominado G-6, crítico à gestão petista, é formado por Reinaldo Meira (Pros), Eduardo Minas (Pros), Márcio Júnior (Podemos), que ganharam a companhia de Lucas Almeida (DEM), Boy (DEM) e Cabo Angelo (PV).

A formação da ala foi anunciada ontem, mas encorpou na semana passada, durante votação do pacote tributário apresentado por Filippi – todos votaram contra o projeto.

A alegação para o aumento do volume da bancada de oposição foi a falta de diálogo do Paço com a Câmara, algo que, na visão deles, ficou escancarado na votação da semana passada – ocorreu às pressas, pois a proposta foi protocolada na casa no mesmo dia da apreciação.

“Embora nunca tivesse simpatia pelo PT, acreditei que poderia ter liberdade de trabalhar com o governo do PT de Diadema. Passados nove meses, percebi que isso não existe. O governo é de imposição”, disse Angelo. “A nossa luta é por políticas públicas, independentemente de partido. O que buscamos para mostrar para a sociedade é que nós, da Câmara, vamos atuar em prol da população, de uma cidade melhor, de comércio melhor, indústria melhor. A imposição que vem sendo feita dentro do mandato não nos leva a crer que será a mudança e a diferença”, criticou Boy. “ Esse descontentamento não teve só da minha parte, mas de muitos vereadores aqui. Quando entrei na vida pública foi para brigar pela população, pelos nossos ideais, pelo o que é o melhor para a população. A forma de condução do governo Filippi não agrada os vereadores e, do jeito que está, não atende aos anseios da população”, afirmou Lucas.

Integrantes da oposição desde o início do mandato, Meira, Márcio e Minas enalteceram a robustez do bloco. “Conseguimos construir uma oposição correta, coerente, que pensa política pública da nossa cidade. Essa participação só faz fortalecer esse movimento”, disse Márcio. “É preciso parabenizar a coragem dos três, de enfrentar esse governo que fala uma coisa e faz outra, que promete e não cumpre”, comentou Meira. “Grupo forte, com mescla de jovens e experientes. O G-6 buscará intensamente o diálogo e a valorização do Legislativo. Vamos mostrar que temos um patrão, que é o povo.”