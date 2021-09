Hoje é o dia dela. E com vocês, a secretária do ano

Ademir Medici

30/09/2021 | 05:23



Luzes do Natal

Depoimento Angela Romano



Meu primeiro trabalho foi em 1978 na indústria Forbril de Equipamentos Básicos em São Caetano, depois em uma corretora de seguros em Santo André e por 17 anos, no extinto Banco Nacional.

Como professora, lecionei no Colégio Estadual Celso Gama e em 1998 fui admitida na Acisa, sob a presidência do Sr. Saul Gelman.

Dentre as minhas realizações nesta gestão, era de minha responsabilidade o pós-vendas visitando novos associados, o que permitiu ampliar sobremaneira o meu relacionamento com eles.

Na gestão seguinte, do presidente Wilson Ambrósio, como coordenadora da área de projetos, tive forte participação na constituição da Crediacisa (Cooperativa de Crédito). Iniciamos o famoso Espetáculo de Natal Acisa, com a fachada do prédio toda iluminada, cenários nas janelas com teatro e música. Até hoje a atividade está sob minha responsabilidade e da qual muito me orgulho.

Secretariei por um período o Núcleo de Mulheres Empreendedoras já na gestão do presidente Zoilo de Souza Assis assim como o NJE (Núcleo de Jovens Empreendedores).

Fui responsável pela coordenação da montagem do Acervo da Acisa na gestão do presidente Evenson Dotto e pelo lançamento do livro que marcou os 75 anos da Acisa.

Hoje como assistente de diretoria, cargo mantido já na segunda gestão do presidente Pedro Cia Junior, sou responsável pela organização das reuniões e suas respectivas atas, organização das “lives”, junto à equipe, e dos convites aos participantes, da agenda da diretoria, dos contatos entre a diretoria e outros órgãos como a Prefeitura.

Me sinto muito mais do que uma secretária e só tenho a agradecer a todos os presidentes e diretores. Espero que eles estejam satisfeitos com o meu trabalho.

A responsabilidade de uma secretária é maior do que se pode imaginar, além do assessoramento esperado, organização, discrição, desempenho.



ANOTAÇÕES

Nascimento - São Paulo, bairro da Liberdade, criada em Santo André.

Filiação: Pedro Romano e Helena Alice. Meu pai era da indústria, funcionário por décadas da Companhia Antarctica de Cervejaria; minha mãe, comerciante. Possuía um pequeno armazém onde aprendi a trabalhar.

Irmão: José Humberto, o mais velho. Formou-se no Senai e ali mesmo foi professor por muitos anos. Partiu para a indústria e como gerente industrial teve muito sucesso pelas várias empresas que passou. Recentemente sua carreira foi interrompida: a Covid-19 o levou.

Irmã: Rosana Helena. Minha companheira. Aposentou-se com louvor na área da educação.

Marido: Osni A. Candido, empresário.

Filhos: Karina e Fernando. O Fernando nos deixou muito cedo. Com 22 anos sofreu um trágico acidente de carro, mas a vida nos compensou com um neto maravilhoso, o Luke, filho da Karina, a alegria das nossas vidas.

Formação: Grupo Escolar Felício Laurito, EE Inah de Mello, Colégio Amaral Wagner, onde conclui o colégio com especialização em secretariado.

Na Fundação Santo André me formei em Ciências Sociais. Cursei por um período Administração de Empresas na Faculdade Senador Flaquer, e complementei minha educação com outros cursos: etiqueta social ministrado pelo Senac; inglês pela escola Liverpool; oratória ministrado pela Strong FGV, entre outros.