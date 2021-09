Santo André retoma atividades de 16 cursos profissionalizantes

Da Redação



30/09/2021 | 00:16



A Prefeitura de Santo André retomou ontem as atividades presenciais da Escola de Ouro, programa que disponibiliza 16 cursos profissionalizantes e gratuitos ministrados em parceria com o FSS (Fundo Social de Solidariedade). A meta é atender 500 alunos até o fim deste ano.

“A retomada presencial dos cursos da nossa Escola de Ouro é um momento de grande felicidade. Estamos vencendo a pandemia, com a contribuição de cada andreense. E agora podemos de novo levar conhecimento, geração de renda, dignidade e muito amor para os munícipes de Santo André”, ressaltou a primeira-dama e presidente do FSS, Ana Carolina Barreto Serra.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) destacou o esforço que envolve todas as secretarias para a geração de emprego e renda no município. “Nós esperamos muito por esta retomada. A Escola de Ouro vai continuar crescendo e oferecendo cursos de capacitação para a nossa gente. Vem muitas novidades por aí. Este é um dos principais programas da nossa gestão no pós-pandemia. Santo André se preparou e mais uma vez sai na frente”, completou.

Retornaram ao formato presencial os cursos de costura I, costura II, costura modular, depilação e designer de sobrancelha, assistente de cabeleireiro, manicure, maquiagem profissional, barbearia, panificação artesanal, confeitaria, oficina escola da beleza, oficina escola da gastronomia, construção civil, informática, cartonagem e artesanato.

Ana Lucia de Souza, moradora da Vila Metalúrgica, é aluna de artesanato. Ela comemorou o retorno do curso presencial. “Neste espaço nós temos nova visão de vida, fazemos amizades e temos chance de ter renda extra. Fiquei muito feliz em rever minhas colegas de turma”.

Lilian Mayumi já fez outros cursos promovidos pelo FSS, mas é a primeira vez que está na turma de costura. A moradora do Parque João Ramalho revelou algumas conquistas. “Pensei que não fosse capaz de fazer uma bolsa, de pregar um zíper, mas a professora nos ensina com amor e paciência, e consegui. Agradeço a todos que nos proporcionam esta chance.”

Silvana de Almeida Pires é professora no curso de panificação há quatro anos e destaca a importância da iniciativa do FSS. “É um privilégio retornar com o nosso curso e com uma turma muito atenta e participativa. Devemos agradecer toda a infraestrutura que temos da Prefeitura em um curso gratuito. A maioria dos nossos alunos não teria condições financeiras de bancar curso pago.”

As aulas gratuitas ocorrem na sede do FSS (na Craisa), na Praça Maria Mariano (Sítio dos Vianas), na Praça da Mocidade (Jardim Cristiane) e na Praça da Cidadania (Jardim Santo André). Para mais informações sobre vagas e inscrições o munícipe pode entrar em contato nos telefones 4996-2334 e 4996-2673.