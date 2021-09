Eduardo Leite visita FHC e ouve conselho nas prévias

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



29/09/2021 | 20:27



O governador do Rio Grande do Sul e pré-candidato a presidente nas prévias do PSDB, Eduardo Leite, se reuniu com o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB, 1995-2002). Ao lado do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que abriu mão de sua candidatura interna, Leite ouviu conselhos de FHC.



“Acho que o importante nessa eleição é ter capacidade de agregar partidos e pessoas. E dar um rumo ao Brasil. Se você fizer isso, ganha a eleição”, disse FHC, ao aconselhar o jovem correligionário – o ex-presidente tem 90 anos e o governador, 36.



O movimento de FHC e Leite surpreende porque, no mês passado, o ex-presidente da República publicamente declarou apoio à candidatura do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), nas prévias. “Doria representa o Brasil do futuro”, disse FHC, em agosto.



Leite minimizou a polêmica. “Quem pode responder pelo presidente Fernando Henrique é ele. Mas ele entende. A importância de capacidade de dialogar, de aglutinar apoios. A demonstração e fala do presidente Fernando Henrique, que sempre me estimulou e incentivou, são suficientes para estar respaldado para essa missão.”



Tasso, que intermediou o encontro, recorreu ao dito político do dinamismo eleitoral para convencer FHC a trocar seu apoio interno. “Se houver uma liderança que possa unir, aglutinar, se real alternativa às pobres escolhas que estão aí (em referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e ao presidente Jair Bolsonaro, sem partido, primeiro e segundo colocados nas pesquisas de intenções de voto), evidentemente que o jogo muda. E podem mudar dentro de um mês. Cada dia se vive o cada dia. Tenho certeza que o presidente Fernando Henrique e eu vamos votar diferente (nas prévias).”



Além de Doria e Leite, concorre nas prévias o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio (PSDB).