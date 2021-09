GCM localiza foragido da Justiça no Bairro Boa Vista

Da Redação

Diário do Grande ABC



29/09/2021



A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano capturou na tarde desta terça-feira (28), um homem de 36 anos, foragido do sistema prisional do (CPP) Centro de Progressão Penitenciária II de Bauru, interior do Estado.

Por volta das 15h, a Rotam (Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas) realizava o patrulhamento preventivo pela Rua Boa Vista, percebeu um homem que carregava uma TV de 32 polegadas, demonstrou nervosismo assim que avistou a equipe de GCMs.

Durante a abordagem, o homem não soube informar a procedência do equipamento eletrônico. Sem a nota fiscal da TV, também não portava o documento de identidade e o nome fornecido não correspondia no sistema de informação , foi conduzido à Delegacia Sede, que ao realizar a pesquisa datiloscópica, constatou-se seu nome verdadeiro como evadido do sistema semiaberto, desde o dia 20 deste mês, permaneceu à disposição da Justiça.