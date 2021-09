Obituário - 29 de setembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/09/2021 | 16:10



José Maria Vitoretti

(Tietê, São Paulo, 16-10-1954 – Santo André, 27-9-2021)

Zé Maria fazia parte do corpo diretivo do Alvinegro de Santo André, que em seu site escreveu: “O futebol corria em suas veias. Veias essas que muitas vezes se exaltavam, polemizavam, mas sempre com honestidade”.

Também era um companheirão. Memória acompanhou o campeonato andreense dos veteranos, antes da pandemia, e lá cruzamos algumas vezes com Zé Maria, sempre amável, cordial. Chegou a nos dar carona entre o campo e a linha de trólebus.

Mais do site do Alvinegro: “Quantas alegrias e tristezas com o Ramalhão. (...)Zé Maria era um daqueles personagens que acompanhavam todos os quadros e todas as categorias do seu querido Alvi Negro. Defensor viril, também vestiu e honrou esse manto por muitos anos”.

Agora, a partida. José Maria Vitoretti da Silva era filho de Célio Paulino da Silva e Aparecida Viytoreti da Silva. Casou-se com Maria Inês Pardini, com quem teve três filhas, Erica, Greice e Giovana. Tinha dois netos. Parte aos 66 anos e seu corpo conduzido ao Memorial Jardim Santo André.

Colaborou: Mauricio Silva, jornalista.



SANTO ANDRÉ

Irene Romano Sosnoski, 93. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Rosa Regina Balista de Souza, 92. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João Canevazzi, 87. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Gomes Machado, 86. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 25, em Santo André. Cemitério Municipal de Barro Branco, em Mariana.

Antonia Gimenez Ibanhé, 82. Natural de Cedral (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Clovis Palácio, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lucirene Moura Batista Monteiro Amarello, 71. Natural de Santos (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raimundo Felipe da Silva, 68. Natural de Vertente do Lério (Pernambuco). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 25, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Rafael Antonio Teixeira das Neves, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 25. Jardim da Colina.

Zilda Pucharelli, 65. Natural de José Bonifácio (São Paulo). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Cabeleireira. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Nelson Delfino, 56. Natural de Dracena (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Motorista. Dia 25, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Claudio Gonçalez Siqueira, 47. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ivanize Lima da Silva, 46. Natural de São Luís do Quitunde (Alagoas). Residia no Jardim São João, em São Paulo, Capital. Dia 25, em Santo André. Memorial Parque Paulista.

Fernanda Silva de Barros, seis anos. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Menor. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Tereza Rosa Cazulli, 92. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia na Vila Dayse, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Aldo Lui, 90. Natural de São Paulo (Capital). Residia na Vila Liviero, em São Paulo, Capital. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Maria Natal Tognelli, 88. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Álvaro Fernandes, 83. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Geralda Correia Fernandes, 82. Natural de Três Corações (Minas Gerais). Residia no Parque Jaguaré, em São Paulo, Capital. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério vale dos Reis, em Taboão da Serra (São Paulo).

Aparecida Martins Tomazetti, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Salvelino Diniz de Melo, 76. Natural de Santa Mariana (Paraíba). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Waldemar Alves, 76. Natural de Sarutaiá (São Paulo). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Antonio Sanches, 72. Natural de Lucélia (São Paulo). Residia na Vila Ferreira, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Fortunato Zampieri Filho, 70. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Terra Nova 1, em São Bernardo. Dia 25, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Miguel Garcia Requena, 65. Natural de Uchôa (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Maria de Fátima Souza, 60. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Edilson Ferreira Matos, 57. Natural de Boa Nova (Bahia). Residia no bairro Curucutu, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Nelson Martins Filho, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Dolores Terroba Garcia 93. Natural da Espanha. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Pensionista. Dia 25, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Efigênia Fabiana Gomes, 87. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.

Domingos Nascimento Pereira, 81. Natural de Iguaí (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.

Creone Márcia Gomes da Silva, 55. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Maciel José da Silva, 47. Natural de Buenos Aires (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Hilda Ferreira Martins, 83. Natural de Bodocó (Pernambuco). Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 25, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Vera Lúcia Souza Rego, 69. Natural de Pompéia (São Paulo). Residia no bairro Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Dia 25. Vale dos Pinheirais.

Edivaldo Souza Xavier, 67. Natural de Lençóis (Bahia). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.