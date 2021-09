SP retoma 'Corujão da Saúde' e oferece 335 mil exames para diagnóstico de câncer

29/09/2021 | 15:25



O Estado de São Paulo irá retomar o programa Corujão da Saúde, que tem como objetivo diminuir a fila de espera por exames no Serviço Único de Saúde (SUS), a partir da próxima sexta, 1º. Na primeira etapa serão ofertados 335 mil exames para diagnóstico de câncer e 19,1 mil sessões de radioterapia. Serão atendidos pacientes que foram cadastrados pelos municípios na Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS) até o dia 31 de agosto.

Segundo o Estado, serão feitas endoscopias (cerca de 18,4 mil procedimentos), colonoscopias (11,1 mil), retossigmoidoscopias (1,5 mil), tomografias computadorizadas (180,5 mil), ultrassonografias (28,5 mil), biópsias (6,5 mil) e ressonâncias magnéticas (88,8 mil). Isso permitirá o diagnostico de câncer do aparelho digestivo, tireoide, próstata, cérebro, pulmão e de pele.

O programa começará nesta sexta-feira nos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME) e hospitais públicos. Outros 50 hospitais privados, entre eles o Albert Einstein, o Sírio Libanês e o Oswaldo Cruz, farão parte do programa. Nestes locais, a data de início do Corujão é 11 de outubro. O governo do Estado informou que está em andamento um chamamento público complementar para contratação dos serviços, com prazo até 1º de outubro.