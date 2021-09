Paolla Oliveira sobre congelamento de óvulos: Liberdade

29/09/2021 | 15:11



São inúmeros fatores que levam a mulher a pensar numa gravidez tardia, geralmente a partir dos 35 anos de idade, adiando assim a maternidade. A decisão, no entanto, já é bastante comum nos dias de hoje, principalmente entre as famosas, que têm recorrido ao congelamento de óvulos, um procedimento normalmente encarado como uma precaução para quem quer postergar a gravidez ou ainda não tenha decidido se quer uma gestação no futuro. Feito o procedimento, nada impede que a mulher engravide de forma natural, mas se isso não acontecer, os óvulos estão ali, resguardados, para que ocorra uma reprodução assistidas. Paolla Oliveira, de 39 anos de idade, por exemplo, falou sobre o desejo da maternidade no canal Seja Seu, de Brunno Rangel e Marcelo Feitosa.

A atriz, que está namorando Diogo Nogueira, disse que o congelamento dos óvulos foi um ato de liberdade. Existe uma pressão, sempre existiu. Você tem um andamento da vida que tem que seguir isso do casa, família e propriedade. Vim de uma família aonde era bem-vindo casar com buquê de flores de laranjeira e filhos e tudo mais. Essa coisa dos óvulos veio como liberdade. Meu desejo é que mais mulheres tivessem a oportunidade e ter isso como opção. Eu não quero ter filhos agora. Foi o que me fez congelar os óvulos. Eu tive a opção de congelar como opção de liberdade e como opção de que daqui a pouco as coisas possam mudar para mim. Sou uma figura que tem muita gente construindo coisas e criando expectativas a meu respeito... A gente tem que sempre estar sempre descontruindo e quebrando as barreiras para fazer o que a gente acha o que deve ser feito.