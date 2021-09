Grande ABC registra maior saldo mensal de geração de empregos do ano

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



29/09/2021 | 14:52



Todos os municípios do Grande ABC apresentaram, em agosto, saldo positivo na abertura de postos formais de emprego, totalizando 8.486 novas vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). As informações foram divulgadas pelo Ministério da Economia e organizadas pela Diretoria de Programas e Projetos do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

É o segundo melhor desempenho mensal da região desde o início da série, inaugurada em janeiro de 2020. O resultado de agosto de 2021 só ficou atrás do saldo obtido em novembro de 2020, quando foram abertas mais de 9.000 vagas.

Em 2021, já são mais de 29 mil novos postos formais de emprego na região. Nos últimos 12 meses, o total de vagas abertas no Grande ABC passa de 49 mil.

Cenário nacional

O desempenho em outras regiões do país também registraram um saldo positivo no último mês. Foram registrados 372.265 carteiras assinadas em agosto deste ano. Em julho, foram abertas 303.276 vagas.

Foi o oitavo mês consecutivo de abertura de postos de trabalho formal. O resultado do mês passado decorreu de 1.810 milhão de admissões e 1,438 milhão de demissões.