Faturamento do setor cresce 16,7% em agosto ante julho, diz Abimaq

29/09/2021 | 14:58



O faturamento líquido total do setor de máquinas e equipamentos cresceu 16,7% em agosto comparativamente ao mês anterior, informou a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

No confronto com agosto do ano passado, o faturamento líquido total da indústria de máquinas e equipamentos subiu 25,6%.

Com o aumento registrado no oitavo mês, o setor passou a acumular no ano um crescimento de 33% no seu faturamento.

No período de 12 meses encerrado em agosto, o faturamento líquido total do setor acumula uma alta de 29,1%.

Consumo aparente

O consumo aparente de máquinas e equipamentos no mês de agosto cresceu 8,9% na comparação com julho, informou a Abimaq.

Denomina-se consumo aparente de um bem o total da sua produção adicionada das importações e subtraída das exportações.

Na comparação com igual mês do ano passado, o consumo aparente do setor de máquinas e equipamentos aumentou 16,6%, de acordo com a Abimaq.

No acumulado do ano, de janeiro a agosto, o consumo aparente mostra alta de 21,4% sobre igual período do ano passado. O consumo aparente também mostra avanço de 22,1 no período de 12 meses encerrado em agosto comparativamente a igual período do ano passado.

Exportações

As exportações do setor de máquinas e equipamentos no País avançou 19,4% em agosto em relação a julho, informou a Abimaq.

Na comparação com agosto do ano passado, os embarques de máquinas e equipamentos para fora do Brasil cresceram 78,4% em volumes.

De janeiro a agosto as exportações cresceram 28,9%. No período de 12 meses até agosto as exportações do setor acumulam uma alta de 11,6%.

Importações

Na mão contrária, as importações em agosto ficaram praticamente estáveis, mostrando um ligeiro crescimento de 0,3% em relação a julho.

Na leitura interanual, que faz o confronto de agosto deste ano com o mesmo período de 2020, as importações cresceram 44,7%.

No acumulado do ano, segundo a Abimaq, as importações cresceram 18,4% sobre o mesmo período de 2020. Nos últimos 12 meses encerrados em agosto as importações do setor acumulam uma alta de 11,7% sobre igual período encerrado em agosto de 2020.

Emprego

O nível de emprego no setor de máquinas e equipamentos em agosto aumentou 0,8% na comparação com julho, informou a Abimaq.

Com a alta, o quadro de funcionários no setor encerrou agosto em 365,653 mil trabalhadores.

Sobre agosto do ano passado, o nível de emprego na indústria de máquinas e equipamentos cresceu 18,6%.

No ano, de janeiro a agosto, o setor acumula uma alta de 7,7% no seu quadro de funcionários. E no acumulado de 12 meses até agosto, o nível de emprego avançou 12,3%.