Powell reitera que Fed está perto de alcançar critérios necessários para tapering

29/09/2021 | 14:32



O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, reiterou nesta quarta-feira, 29, que a instituição está perto de atingir o "progresso substancial" necessário para o começo do chamado tapering, o processo de redução gradual das compras de ativos.

Desde 2020, quando a pandemia de covid-19 passou a afetar a economia, o Fed compra mensalmente US$ 80 bilhões em Treasuries, títulos da dívida americana, e US$ 40 bilhões em bônus atrelados a hipotecas.

O objetivo desse programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês) é manter as condições financeiras estáveis, com redução dos juros de longo prazo, o que permite a continuidade do fluxo de crédito para empresas e famílias.

Após a reunião de política monetária mais recente do Fed, neste mês, Powell indicou que o começo do encerramento do programa pode ser anunciado oficialmente em novembro.

Nesta quarta, no evento, o dirigente ponderou que uma elevação da taxa básica de juros, atualmente na faixa entre 0% e 0,25% ao ano, ainda está longe de ocorrer. "O Fed está se voltando para o processo de normalização monetária de forma cuidadosa", declarou.