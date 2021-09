Fafy Siqueira revela que odiava os bastidores da Escolinha do Professor Raimundo

29/09/2021 | 14:11



Fafy Siqueira arrumou um tempinho em sua agenda para conversar com Patrícia Kogut, do jornal O Globo e comentou que simplesmente era horrível a parte fora das câmeras com o elenco da Escolinha do Professor Raimundo.

- Eu odiava os bastidores da Escolinha. Os homens só sabiam falar de futebol e se achavam os maiorais.

Durante a conversa, Fafy também revelou qual entre tantos artistas do programa que ela mais gostava e ainda revelou que prefere a Escolinha dos anos atuais do que a de antigamente.

- E, na minha opinião, a melhor naquela turma era Claudia Jimenez, com a Dona Cacilda. Eu entrei mais para o fim também e senti que eles já não estavam no mesmo gás. Aliás, sei que vão me odiar por dizer isso, mas eu achei essa nova versão da Escolinha muito melhor. Foi o que aconteceu com o Zorra Total [1999-2015] no fim. Estava muito chato

A atriz também ressaltou a importância do humor durante toda a pandemia causada pelo novo coronavírus.

- Eu acho que nós [humoristas] somos guerreiros e costumo repetir uma frase do Paulo Gustavo, que foi o rei do nosso humor depois do Chico Anysio: Rir é um ato de resistência. Nós temos essa missão atualmente de fazer o Brasil esquecer essa desgraça toda. Precisamos oferecer momentos de diversão.