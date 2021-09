Silvio Santos negociou com a Playboy cachê de ensaio nu de jurada do Show de Calouros

29/09/2021 | 14:11



No ano de 1987, um certo volume da extinta revista Playboy fez tanto sucesso que esgotou em três dias. A edição trazia na capa ninguém menos que a apresentadora Sônia Lima, que revelou que o ensaio nu só rolou graças à ajuda de Silvio Santos! Em conversa com o podcast Inteligência Ltda, Sônia relembra que a oportunidade apareceu enquanto ela ainda era jurada do Show de Calouros, e conta que foi o chefe quem negociou o contrato:

- Silvio Santos me aconselhava muito e ficou à frente das negociações. Foram muitos convites até eu aceitar por causa de uma situação na minha família. Todos os exemplares foram vendidos em três dias, não sobrou nada. Nem eu consegui a minha.

Com o dinheiro, ela conseguiu ajudar a família, que passava por dificuldades financeiras, e até mesmo comprou uma casa para os pais. A segurança financeira, no entanto, não durou para sempre e cinco anos depois, em 1992, ela voltou a posar nua para a revista - desta vez com o então marido Wagner Montes atuando como negociador:

- Na segunda vez, eu já estava casada com o Wagner Montes, e foi ele quem negociou. Estávamos quebrados na ocasião. Foi o que pudemos fazer para botar nossa pipa no ar outra vez. Fiz porque precisava muito. A revista ajudou na minha carreira também, colhi muitos frutos. Me trouxe um público A e B, que eu não atingia com a televisão. Fiquei muito feliz e só posso agradecer por ter feito.

Anteriormente, Sônia - que ficou viúva em 2019 quando Wagner morreu devido a uma infecção generalizada - já havia relembrado os diversos boatos de que teria um caso com Silvio Santos. Conhecida por falar pouco sobre esse assunto, a artista de 61 anos de idade surpreendeu ao afastar esses rumores, relembrando que era até mesmo perseguida por fotógrafos que buscavam confirmar a informação:

- Nunca teve nada. Eu tinha um paparazzo que me acompanhava porque achavam que a qualquer momento eu ia me pegar com o Silvio Santos, a minha vida era uma loucura? Também falavam que eu estava com o Faustão, e o Mallandro inventou que eu estava com o Pelé.

Eita!