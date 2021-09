Filha de Carlinhos Brown, Clara Buarque fala sobre família famosa: A vida não é um conto de fadas

29/09/2021 | 14:10



Ser de uma família para lá de famosa e recheada de talento nem sempre é um mar de rosas! Foi sobre isso que, de acordo com o jornal Extra, Clara Buarque falou enquanto respondia a algumas perguntas dos seguidores através do Stories do Instagram. A menina, que é neta de Chico Buarque e filha de Carlinhos Brown, está se lançando nas carreira de atriz e ainda reclamou sobre a constante comparação que os internautas fazem entre seus parentes:

Claro que existe uma parte ruim. Existe em toda família. A vida não é um conto de fadas. Por que sempre tem que ter uma comparação? Um mais que o outro? Eu admiro muito os dois, de maneiras completamente diferentes. A bossa, o axé, a suavidade, a força... No final, tudo se completa e dá uma mistura linda.

Sobre uma possível carreira como cantora, seguindo os passos de seus famosos familiares, Clara entregou que não está gastando muita energia com esse soho, e diz que está dando um passo de cada vez:

Tenho essa vontade, mas não tenho pressa. Vai acontecer na hora que tiver que acontecer. Enquanto isso, eu me preparo, estudo, componho, conheço jovens artistas e parceiros. Me inspiro e trabalho esse processo dentro de mim para acontecer de uma forma natural. Botar a cara no mundo não é simples, e requer muito esforço e dedicação. Quando acontecer, vocês estarão comigo vendo o resultado.

Fora isso, a moça ainda deu outros detalhes de sua vida pessoal: flamenguista, ela tem nada menos que sete irmãos e, atualmente, mora com três deles no Rio de Janeiro - Francisco, Cecília e Leila. Já quando retorna para a Bahia, ela gosta de passar um tempo com o avô paterno, e ainda descreve a casa da avó, Marieta Severo, como seu lugar favorito no mundo.