Nova peoa na área! Lary Bottino entra em A Fazenda 13

29/09/2021 | 14:10



Lary Bottino é a nova peoa de A Fazenda 13! O colunista Flávio Ricco, do R7, anunciou, nesta quarta-feira, dia 29, que a influenciadora digital irá entrar no confinamento na sexta-feira, dia 1º, após alguns dias confinada em um hotel. Ela foi escolhida para substituir Fernanda Medrado, que abandonou o reality show, e já estava em confinamento muito antes dos desdobramentos que culminaram na expulsão de Nego do Borel.

Com passagens por duas edições do De Férias com o Ex, Lary passou boa parte da quarentena em 2020 na casa de Anitta, mas a amizade estremeceu após viagem das duas para a Europa. Nas redes sociais, ela sempre dá o que falar por se envolver em algumas polêmicas, como as brigas com a funkeira e também com Ariadna Arantes, que esteve na viagem ao lado da dupla.

Pra completar, Lary é a melhor amiga de Gui Araújo, ex de Anitta e que também está confinado em A Fazenda! Nas redes sociais, aliás, Lary declarava torcida para o amigo. Será que eles irão se unir no jogo?