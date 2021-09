Quer colorir foto em preto e branco? Perfil no Twitter pode te ajudar

Bianca Bellucci

Do 33Giga



29/09/2021 | 13:18



Com ajuda de inteligência artificial, um perfil no Twitter está conseguindo colorir foto em preto e branco dos usuários. Para isso, basta a pessoa fazer um tuíte mencionado o @colorize_bot com as respectivas imagens anexadas – máximo de quatro por publicação. Entre um e dez minutos depois, o robô retorna com o resultado.

Nos testes do 33Giga, o robô devolveu a foto colorida em apenas um minuto e o resultado foi satisfatório. A qualidade da tintura, no entanto, vai variar conforme a imagem disponibilizada. Capturas com muitas sombras, por exemplo, atrapalham a leitura do bot, que acaba mantendo alguns pedaços em preto e branco.

É importante ressaltar também que a tecnologia não funciona para colorir mangá. Como o robô foi alimentado com fotografias reais, os traços são diferentes, fazendo com que ele fique um tanto perdido na tarefa.

O robô que consegue colorir foto em preto e branco é uma criação do equatoriano Asdrúbal Zambrano. Durante a pandemia de covid-19, o estudante de ciência da computação e engenharia aproveitou o tempo livre – e o tédio – para praticar seus conhecimentos em JavaScript. Para manter o projeto no ar, ele aceita doações via Ko-fi.