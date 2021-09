Fim de uma era! Globo estuda nova grade de programação após adiar Malhação

29/09/2021 | 13:11



Vagabanda, Colégio Quadrante, Cabeção, Pedro e Karina... Ah, são tantas memórias! No entanto, ao que parece, Malhação está com os dias contados após 26 anos no ar! De acordo com o comunicado enviado, a TV Globo decidiu adiar a temporada inédita que estava sendo gravada para reformular toda a grade vespertina.

O projeto inédito de Malhação que estava sendo produzido foi adiado e uma nova grade de programação para as tardes da Globo está sendo desenvolvida, disse a Comunicação da Globo.

A nova programação deve estrear assim que a reprise de Malhação: Sonhos terminar. Nas redes sociais, os atores que participaram da novela lamentaram a decisão:

O fim de um era, escreveu Wagner Santisteban, que interpretou nerd Download em 2005.

O que vocês acharam? Vão sentir saudades ou já era hora de acabar?