Marina Ruy Barbosa mostra namorado usando roupão com nome da atriz

29/09/2021 | 13:10



O amor está no ar! Ao que parece, Marina Ruy Barbosa não faz mais questão de esconder o romance com o deputado federal Guilherme Mussi. Na última terça-feira, dia 28, a atriz compartilhou nas redes sociais um clique do namorado usando um roupão com o nome da ruiva.

Na foto em preto e branco, ele aparece de costas, e Marina legendou o post apenas com um coração. Discretos, né?! Os pombinhos já foram vistos juntos durante o Festival de Cinema de Cannes, que rolou em julho deste ano, mas, desde então, Marina parece não expor muito a relação.