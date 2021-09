Fátima Bernardes irá se afastar do ?Encontro? para fazer cirurgia no ombro

29/09/2021 | 12:46



Fátima Bernardes irá se afastar do programa Encontro no mês de outubro. Segundo comunicado enviado pela Globo, a apresentadora vai precisar fazer uma cirurgia no ombro. Ela ficará ausente durante o período de um mês. Nesse tempo, a atração vai ser comandada por Manoel Soares e Patrícia Poeta, apresentadores do É de Casa.

"Fátima Bernardes fará uma operação, uma artroscopia no ombro, para recuperação de um tendão, em outubro. Com isso, ficará afastada do Encontro por aproximadamente quatro semanas. Durante esse período, o matinal será apresentado por Manoel Soares e Patrícia Poeta", informou a emissora.

A jornalista ainda não se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais. Em agosto, Fátima ficou fora do programa por dois dias porque havia se sentido mal. Ela foi substituída por Fernanda Gentil e André Curvello. Em dezembro de 2020, ela também se ausentou, pois precisou passar por uma cirurgia para a retirada de um câncer no útero. Em janeiro deste ano, ela retornou ao comando da atração totalmente recuperada.