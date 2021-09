Rico Melquíades provoca punição em A Fazenda 13

29/09/2021 | 12:10



Depois da formação da Roça em A Fazenda 13 na última terça-feira, dia 28, o clima ficou tenso no reality show. Isso porque Rico Melquíades chamou Mileide Mihaile, ex de Wesley Safadão, de sonsa ao vivo no programa:

- As pessoas aqui, tudo que você pontua é falta de respeito. Eu não achei que eu fui desrespeitoso com ela porque eu falei que ela é sonsa. Realmente ela é sonsa, eu conheço essa pessoa lá de fora e quem não conhece ela, que compre ela. Mas vai chegar a hora de eu poder falar. Ela é saboneteira, ela é prefeita, o slogan dela é: Mileide, a amiga do povo, eu já até criei.

Além disso, Erasmo Viana conversou com Bil Araújo na madrugada desta quarta-feira, dia 29. O influenciador comentou sobre o envolvimento que teve com Erika Schneider:

- A gente ficou duas vezes, rolou sexo, mas sabe quando você fica esperando algo a mais e quer trocar uma ideia a mais? E aí você vê que fica muito rasa, uns assuntos muito fúteis. Eu jamais ia chegar para ela e falar isso. Como é que eu vou chegar na menina e vou magoar ela, e falar que a gente ficou, mas acho que você não se desenvolve? O fato de eu não ter dado continuidade foi por ter enxergado isso nela.

E não para por aí! Rico Melquíades ainda gerou uma punição para os peões e debochou da situação. O participante ficou sem microfone e deixou os confinados sem água encanada e sem gás por 24 horas:

- Para a gente começar a esquentar esse jogo, vamos de punição. E aí, produção? Estou sem microfone. Não sei conviver. Não fui para a Roça, vão me aguentar até quinta da próxima semana.