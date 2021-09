Presidente do Fed Filadélfia diz apoiar início do tapering já em novembro

29/09/2021 | 11:22



O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na Filadélfia, Patrick Harker, disse nesta quarta-feira que apoiaria o início do tapering já em novembro e a conclusão do processo em meados de 2022. Harker não vota nas reuniões de política monetária do Fed este ano.

Ele, que falou durante evento virtual da Risk Management Association, afirmou também esperar que os problemas de oferta nos Estados Unidos sejam superados ao longo do tempo.

Teto

Sobre o impasse em torno da elevação do teto da dívida dos EUA, Harker disse se preocupar com as consequências de longo prazo, como a possível erosão da confiança na própria dívida americana ou no dólar.

Criptomoedas

O presidente da distrital do Federal Reserve na Filadélfia afirmou ainda que é "totalmente a favor" de que o sistema de pagamentos passe por inovações, mas ressaltou que "muito do que chamam de criptomoeda é mais investimento especulativo".

Lições da pandemia

Disse também que o Fed aprendeu muito com os inúmeros problemas criados pela pandemia de covid-19 e não pode perder esse aprendizado.