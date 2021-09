Lívia Andrade vai se casar com Marcos Araújo

29/09/2021 | 11:10



Ao que tudo indica, Lívia Andrade e Marcos Araújo vão oficializar a união! De acordo com informações do colunista Leo Dias, a apresentadora e o empresário usam alianças de compromisso idênticas na mão direita.

Ainda segundo o colunista, os dois pretendem se casar em 2021, mas não dão mais detalhes sobre a cerimônia. Durante uma entrevista com Leo Dias, Lívia fugiu do assunto:

- Há um noivado? Tem uma aliança gritando em um dedo aí, disse o jornalista.

- Chama a Beyoncé, para a gente cantar a música, respondeu a apresentadora, em referência a canção Single Ladies.

Vale lembrar que, recentemente, Lívia e Marcos vem enfrentando uma polêmica com a ex dele, Pétala Barreiros, depois que o empresário pediu um teste de DNA do filho Lucas, fruto do casamento com a influenciadora.