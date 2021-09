Fátima Bernardes ficará de fora do Encontro em outubro para realizar cirurgia

29/09/2021 | 11:11



Fátima Bernardes irá se afastar do Encontro em outubro. Agora, o colunista Léo Dias obteve a confirmação de que a apresentadora irá dedicar o mês para cuidar da saúde. É que a apresentadora precisará realizar uma operação no ombro e precisará de aproximadamente quatro semanas para se recuperar.

Fátima Bernardes fará uma operação ? uma artroscopia no ombro, para recuperação de um tendão ? em outubro. Com isso, ficará afastada do Encontro por aproximadamente quatro semanas, disse a assessoria de imprensa da Globo.

No período, o matinal será apresentado por Manoel Soares e Patrícia Poeta.

Vale lembrar que Fátima já havia se afastado em 2020 para cuidar da saúde. Ela realizou uma cirurgia para a retirada de um câncer no útero.