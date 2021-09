Jamie Spears é investigado pelo FBI

29/09/2021 | 11:11



Parece que o pai de Britney Spears conseguiu arrumar a sarna que queria para se coçar. Segundo informações postadas pelo Deadline, Jamie Spears virou alvo de investigação do FBI por um suposto abuso de poder.

De acordo com fontes ouvidas pelo site, eles afirmam que as autoridades federais estão analisando as alegações de que Jamie contratou uma empresa de segurança para monitorar Britney Spears sem seu conhecimento. E o pior de tudo, os advogados da cantora pediram uma investigação em documentos judiciais revelando que as alegações ultrapassaram limites compreensíveis.

Gravação ou monitoramento não autorizado de ligações privadas de Britney representam violação inescrupulosa e vergonhosa de seus direitos de privacidade e um exemplo marcante da privação de suas liberdades civis, disse o advogado da princesinha do pop!

Além disso, ele pediu reforçando para remover o pai imediatamente do comando da tutela judicial.