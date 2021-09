Alemanha inaugura maior tela de cinema IMAX do mundo nesta quinta-feira

Bianca Bellucci

Do 33Giga



29/09/2021 | 10:18



A maior tela de cinema IMAX do mundo será inaugurada amanhã (30). Com 21,03 metros de altura e 38,16 metros de largura, está posicionada no Traumpalast Multiplex, casa localizada na cidade de Leonberg, região sul da Alemanha. Para fins de comparação, ela é mais comprida do que um avião Boeing 737. Já quando o assunto é padrão, as telas costumam ter 16 metros de altura e 22 metros de largura.

Com obras iniciadas em 2018, a nova tela IMAX está disponível em uma sala de 574 assentos. O cinema é aparelhado com exibição a laser, que promete imagens mais nítidas e realistas, e 12 canais de som, sendo posicionados nas laterais e na parte superior do ambiente, para dar maior sensação de imersão ao espectador.

O filme que será exibido na estreia da maior tela de cinema IMAX é “007: Sem Tempo Para Morrer”. A escolha não é aleatória, uma vez que o título foi filmado com câmeras específicas para as dimensões da sala, captando até 26% mais imagem do que os equipamentos regulares.

É válido dizer que esta é a primeira vez que um filme do agente secreto é gravado com câmeras IMAX. Tal novidade é vista como o pontapé para a recuperação dos cinemas, que foram duramente afetados pela pandemia de covid-19. O próprio “007: Sem Tempo Para Morrer” sofreu com essa instabilidade, sendo adiado três vezes até finalmente cravar a data de estreia.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Abaixo, você confere o trailer de “007: Sem Tempo Para Morrer”, que inaugurará a maior tela de cinema IMAX do mundo: